В стамбульском районе Бейоглу замечен загадочный мужчина, предположительно араб, который торговал арбузами на улице, привезя их на спортивной Lamborghini Aventador с номерами провинции Анталья. В Турции такая машина, даже подержанная, стоит около 672 тысяч долларов. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet. При этом арбуз у загадочного продавца стоит 5 турецких лир.

Необычайное сочетание суперкара и мелкой уличной торговли вызвало интерес у прохожих, и скоро за арбузами выстроилась длинная очередь. При этом товарищ продавца вел прямую трансляцию происходящего в соцсетях.

Однако как только на месте появились журналисты, загадочный продавец тут же собрал свой товар и уехал. Кто это был и зачем он продавал арбузы, осталось неизвестно.

Minval.az