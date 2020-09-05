6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем 28-33 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 30-32 градуса тепла.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 24-25 градусов тепла.

6 сентября в районах Азербайджана в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются грозы, местами ливни, град, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35, в горах ночью 11-16, днем 21-16 градусов тепла.

Minval.az