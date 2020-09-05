В результате интенсивных следственно-оперативных мер, осуществленных Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики, был задержан находившийся в Пакистане и экстрадированный в Азербайджан в октябре 2019 года Гюльалиев Бахрам Тагыбей оглу под религиозным прозвищем «Абу Ибрагим Дагестани», работавший в качестве специалиста по оснащению международных террористических организаций взрывными устройствами.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Гюльалиев приговорен к 19 годам лишения свободы, сообщает сайт СГБ.

Minval.az