В Наримановском районе Баку реконструирована улица Алияра Алиева.

В рамках проектов по усовершенствованию дорожной инфраструктуры, реализуемых для обеспечения комфортного передвижения граждан по поручению главы государства, одна из самых часто используемых дорог в Наримановском районе — улица Алияра Алиева — реконструирована на самом высоком уровне. Протяженность улицы составляет 2500 метров, сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Соединяя две важнейшие транспортные артерии города — проспекты Гейдара Алиева и Зии Буниятова, улица играет большую роль в качестве альтернативной дороги для устранения дорожных заторов.

В ходе работ по реконструкции старый непригодный слой асфальтобетона был удален методом фрезерования, восстановлены имеющиеся пешеходные тротуары, а также в необходимых местах построены новые, созданы особые места для парковки.

В рамках проекта для отвода поверхностных вод была восстановлена система дождевой канализации, установлены новые дождевые решетки, смотровые крышки линий коммуникаций заменены на новые. Далее осуществлена укладка мелко и среднезернистого асфальтобетонного слоя, установлены дорожные знаки, проведены работы по нанесению дорожной разметки.

Minval.az