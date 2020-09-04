«За последние годы в рамках программы самозанятости 4000 человек с инвалидностью создали частные семейные хозяйства. Работа в этом направлении продолжается».

Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время встречи в видеоформате с президентом Международной ассоциации социального обеспечения Йоакимом Брёером, сообщает АПА.

С.Бабаев отметил и работу, осуществляемую в сфере расширения программ социальной защиты и активной занятости, рассказал о позитивном опыте сотрудничества с ассоциацией, выразил уверенность в его успешном продолжении.

Й.Брёер подчеркнул, что возглавляемая им ассоциация высоко оценивает реформы, осуществляемые в социальной сфере в Азербайджане и достигнутые успехи. Он высоко оценил и сотрудничество нашей страны с ассоциацией в процессе реформ.

Minval.az