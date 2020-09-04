На основе информации, поступившей в Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре о том, что должностные лица Абшеронского территориального отдела Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики в обмен на то, что не оштрафуют гражданина за осуществление незаконного строительства на земле сельскохозяйственного назначения в селе Мехдиабад Абшеронского района и разрешат оставить нетронутым строение, потребовали у него 1 000 манатов, проведены неотложные оперативно-розыскные мероприятия.

Совместную информацию об этом распространили Генпрокуратура и Министерство экономики Азербайджана.

В результате проведенных оперативных мероприятий 2 сентября при получении 900 манатов у гражданина из требуемых 1 000 манатов взятки были задержаны начальник Абшеронского территориального отдела Поладов Анар Тофиг оглу и старший консультант отдела Сабухи Рзаев.

По факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР.

На основе собранных по делу материалов А.Поладов и С.Рзаев были привлечены к следствию в качестве подозреваемых по статье 311.3 (получение взятки) УК АР и взяты под арест.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Minval.az