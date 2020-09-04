В Азербайджане возбуждено уголовное дело в отношении председателя партии.

Председатель Партии борцов Азербайджана Агадур Муслимов обвиняется в мошенничестве в крупном размере, передает АПА.

По делу есть два потерпевших. Это гражданин Ирана Хоразме Алиреза Горбан и Бабаев Исахан Теймур оглы.

Пострадавший Исахан Бабаев – бывший начальник строительного управления Министерства образования.

Исахан Бабаев обратился с заявлением в полицию и отметил, что в 2013 году отдал 100 тысяч манатов Агадуру Муслимову. Последний обещал помочь ему остаться на должности начальника Управления Министерства образования. Однако А.Муслимов не сдержал обещание. После освобождения Мисира Марданова от должности И.Бабаев был уволен.

А.Муслимову предъявлено обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК АР.

Уголовное дело в его отношении направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям и передано судье Ахмеду Гулиеву.

Minval.az