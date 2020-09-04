«В связи с карантинным режимом, введенным в стране в связи с коронавирусом, с 31 марта этого года были введены ограничения на общение разведенных родителей с детьми».

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления исполнения Министерства юстиции Фарид Эфендиев, передает АПА.

По его словам, поручение по полной или частичной отмене требований, примененных в соответствии с карантинным режимом, исполнено. В апреле по всей стране был введен строгий карантинный режим, запрещалось даже выезжать из одного района в другой. В таком случае мы создали условия для родителей, чтобы они могли виртуально общаться со своими детьми. Уже устранены определенные ограничения, в том числе ограничения на передвижение, строгий карантинный режим остался только в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе. Есть также объекты общественного питания, работающие на открытом воздухе. В связи со всем этим, естественно, создаем условия для общения разведенных родителей с детьми».

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