Еще 281 человек эвакуирован из Грузии в Азербайджан.

Из эвакуируемых — 123 гражданина Азербайджана, 151 гражданин Грузии, один гражданин Турции, 5 граждан России и один гражданин Украины, передает АПА.

Вывезенные граждане вчера сдали тест на коронавирус в одной из клиник в Марнеули, их результаты оказались отрицательными. Их специальными автобусами отправили на пограничный КПП «Сыныг Кёрпю».

Отметим, 5 апреля после закрытия азербайджано-грузинской границы из Грузии было вывезено около 2 тысяч азербайджанцев.

Отмечается, что очередная эвакуация граждан Азербайджана из Грузии состоится 8 сентября.

Minval.az