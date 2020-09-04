Согласно решению оперативного штаба при Кабинете министров, с 15 сентября разрешено функционирование государственных и частных детских садов по городу Баку.

Как сообщили в Исполнительной власти города Баку, после соответствующих медико-профилактических мероприятий в соответствии с эпидемиологической ситуацией до 1 октября планируется полное открытие садов.

В связи с этим во всех садах, находящихся в подчинении Управления, проведены дезинфекционные работы. Воспитатели и технические работники садов проводят в садах уборку, медико-профилактическую работу. Сотрудники обучены правилам работы в нынешних условиях.

Каждый день будет измеряться температура тела персонала и детей, которые приходят в сад, воспитатели часто будут поддерживать связь с родителями. По выходным во всех садах будут проводиться дезинфекционные работы.

После начала деятельности столичные детские сады будут работать в рамках правил, установленных в соответствии с требованиями особого карантинного режима, контроль за строгим соблюдением требований санитарно-гигиенических и карантинных правил в этих учреждениях будут осуществлять сотрудники Исполнительной власти города Баку и управления дошкольного образования и детских домов города Баку.

Minval.az