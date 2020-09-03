Распространенные в социальных сетях утверждения об избиении жителя Агсуинского района Талыба Гусейнова сотрудником полиции и выдвинутых против него незаконных требованиях не отражают действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел.

По сообщению МВД, на вопрос выразил отношение главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы министерства, старший лейтенант полиции Махир Масимов:

«27 августа инспекторы отдела Государственной дорожной полиции Агсуинского районного отдела полиции остановили автомобиль марки “ВАЗ 2106» за то, что водитель за рулем разговаривал по телефону. Сотрудник полиции, представившись водителю, объяснил ему совершенное им нарушение и попросил представить документы.

Однако водитель, выйдя из автомобиля, стал оскорблять сотрудников полиции, используя непристойные выражения, и стал снимать их на видео с камеры мобильного телефона. Обнародовав эти кадры, он стал угрожать им увольнением со службы. За продолжение мелких хулиганских действий водитель был приглашен в отделение полиции.

В отношении водителя — жителя Агсуинского района Талыба Гусейнова был составлен протокол по статьям 510 (мелкое хулиганство) и 342.6 (использование водителем телефона при движении транспортного средства) Кодекса об административных правонарушениях.

В своем письменном показании водитель отметил, что осознает свою ошибку и сожалеет о своем поступке.

Утверждения Т.Гусейнова об избиении в отделении полиции и получении от него определенной суммы денег, не отражают действительности и носят клеветнический характер. По каждой статье он был оштрафован на 50 манатов (итого 100 манатов)».

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