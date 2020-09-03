Сегодня Вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия село Агдам Товузского района.

В результате обстрела причинен ущерб дому и приусадебному участку жителя села Гары Юсифова.

Никто из жителей не пострадал, отмечает АПА.

Minval.az