Сегодня Вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия село Агдам Товузского района.
В результате обстрела причинен ущерб дому и приусадебному участку жителя села Гары Юсифова.
Никто из жителей не пострадал, отмечает АПА.
Сегодня Вооруженные силы Армении обстреляли из крупнокалиберного оружия село Агдам Товузского района.
В результате обстрела причинен ущерб дому и приусадебному участку жителя села Гары Юсифова.
Никто из жителей не пострадал, отмечает АПА.
Дата: 2020/09/03 20:43
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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