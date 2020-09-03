В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 167 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 148 пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР во вторник, 1 сентября.

Согласно официальным данным, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались трое пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Начиная с конца февраля, в Азербайджане выявлено в общей сложности 36 899 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 34 264 человека благополучно прошли лечение, 541 пациент клиник скончались. Лечение 2094 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима. За указанный период в стране было проведено 942 265 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 6869 — за минувшие сутки.

Minval.az