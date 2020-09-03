Правительство Азербайджана планирует в 2021 году направить на обслуживание государственным долгом 2 млрд 351,8 млн манатов, говорится в сообщении министерства финансов.

«Из этих средств 1 млрд 787,3 млн манатов планируется направить на расходы по обслуживанию прямого внешнего госдолга, 417,4 млн манатов – на обеспечение обязательств, привлеченных по государственную гарантию, 147 млн манатов – на расходы по обслуживанию внутреннего госдолга», — отметили в Минфине.

Кроме того в 2021 году правительство планирует использовать 609,5 млн манатов средств по текущим кредитным договорам в рамках сотрудничества с международными финансовыми институтами.

Согласно оценкам Минфина, в 2022 году расходы на обслуживание госдолга прогнозируются на уровне 1 млрд 908,5 млн манатов, в 2023 году – 1 млрд 887,6 млн манатов, в 2024 году – 1 млрд 851,2 млн манатов.

Таким образом, правительство планирует в 2021-2024 годах сократить расходы на управление госдолгом на 21,3%.

В 2020 году на управление госдолгом правительство планирует направить 1 млрд 726,2 млн манатов.

По состоянию на 1 июля 2020 года госдолг Азербайджана равен составляет $9 млрд 813,3 млн (16 млрд 682,6 млн манатов) или 24,5% ВВП. Согласно данным Минфина, в структуре госдолга $8 млрд 960,3 млн (15 млрд 232,5 млн манатов) или 22,4% ВВП приходится на внешний долг, 1 млрд 450,1 млн манатов или 2,1% ВВП — на внутренний долг.

Согласно оценкам правительства, в 2025 году объем госдолга должен сократиться до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

Minval.az