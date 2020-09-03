Первый день осени сложного пандемийного 2020-го года начался с очередного «подарка». Заведующий юридическим отделом Бакинского транспортного агентства (БТА) Хикмет Бабаев объявил, что в Баку будет создана служба экспресс-такси – согласно новой концепции, обсуждаемой по инициативе БТА. Новые такси будут работать непосредственно по маршруту. И как только они начнут функционировать, бюджетные 1-мантаные такси моментально прекратят свое существование.

Бабаев также «обрадовал» общественность, заявив, что такси должны пользоваться «только состоятельные люди. Для всех стальных (читай — черни) существуют автобусы». Согласно странной логике высокопоставленного чиновника БТА, неправильно превращать такси в ежедневно используемое транспортное средство.

Не стоит говорить, какую бурю народного возмущения вызвало сие абсурдное и оскорбительно заявление. В социальных сетях и на форумах высказывание Х. Бабаева лидирует в топе самых читаемых тем, журналисты страны пытаются получить комментарии в самой структуре БТА по поводу хамского выпада их чиновника, но пока что все запросы остаются без ответа.

Не удивительно, ведь в Азербайджане такое происходит не впервые: сначала оскорбят с высокой трибуны, а потом – если резонанс дойдет до крайней точки кипения и повиниться все же придется – начинаются нелепые оправдания, дескать «не так меня поняли!».

Но это – чисто эмоциональная часть истории. А вот последствия камня, брошенного в народ, на самом деле гораздо серьезнее.

Так, согласно мнению экономиста Губада Ибадоглу, заявления представителя Бакинского транспортного агентства о том, что «неправильно превращать такси в повседневное транспортное средство, для этого существует регулярный пассажирский транспорт», свидетельствует о явном намерении повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

Ибадоглу пишет в своем «Фейсбуке», что скорее всего план такой: сначала поднимут тарифы на услуги такси, потом — на общественный транспорт, в том числе и на проезд в метро. Стоимость проезда в общественном транспорте станет 50 копеек.

Экономист Натиг Джафарлы в блиц-интервью «Минвалу» заявил, что в Азербайджане одна из немногих отраслей экономики, где есть конкуренция, в которой участвуют несколько зарубежных и местных фирм, является услуга такси.

— Несмотря на то что за последние 5 лет цена бензина подскочила почти на 50% (с 50 гяпиков до 90), несмотря на две большие девальвации, именно в этом секторе цены наоборот упали. И это — результат того, что существует конкуренция, существуют многочисленные частные лица, фирмы, оказывающие услуги в этой сфере. Потому чиновники, дабы обеспечить в этой сфере более или менее прозрачные правила игры, решили и в ней создать определенную государственную монополию, чтобы диктовать свои условия игры в этом сегменте. А это всегда заканчивается плохо, ибо государство – плохой менеджер, когда напрямую занимается какой-то отраслью экономики. Стоит отметить также и абсурдность происходящего, так как несколько дней назад глава государства Ильхам Алиев заявил о том, что экономика в Азербайджане будет более либеральной. Но получается, что намерение государства создать единую тарифную систему, единую диспетчерскую службу, наоборот, является отклонением, даже противовесом либеральной экономики. Непонятая ситуация, когда слова снова расходятся с делом: с одной стороны, президент говорит о либерализации экономики, с другой – чиновники желают создать структуру, подконтрольную государству. Если речь идет о единой тарифной системе, то она работает, и работает хорошо, но только в тех странах, где государство оказывает поддержку в этой сфере, плюс ко всему, этим занимаются так же муниципалитеты. Во всех больших городах мира, в которых есть единая тарифная политика, именно муниципалитеты занимаются единой тарифной службой, зарабатывая на этом хорошие деньги, которые затем вкладывают в развитие инфраструктуры и внешнего облика своего города для удобства людей.

Если правительство хочет идти таким путем – это другой вопрос, мы согласны. Но тогда надо менять Конституцию, создавать институт мэра, провести прямые выборы мэра Баку, Гянджы и других крупных городов страны, в которых существую дорожные развязки, и всю инфраструктуру, связанную с транспортом, передать в их ведение. Но это будет уже институциональная реформа. Но то, что правительство намерено сделать сейчас – идет вразрез конкурентной среде, вразрез объявленной президентом экономической политике либерализации.

В период пандемии люди больше всего хотят обезопасить себя от общественного транспорта, по сути являющегося источником заражения, потому и предпочитают пользоваться услугами такси.

Тот факт, что общественный транспорт в Баку работает ужасно – далеко не секрет: метро вообще закрыто, автобусы переполнены, маршруты нелогичные, длинные, и потому люди в нашей стране – так же, как и во всем мире – учитывая то, что цены достаточно сильно упали за счет существующей конкуренции в сфере извоза – пользуются услугами такси. И вдруг какой-то чиновник департамента транспорта говорит о том, что такси, оказывается, не является общественным транспортом, и вообще поездки в такси – прерогатива богатых людей. Это абсурдное, оскорбительное и совершенно антиконституционное заявление, потому что все граждане страны равны перед законом. И не госчиновнику указывать, на каком транспорте людям ездить, а от какого — воздержаться. Но именно в период пандемии попытка принимать такие решения вообще абсурдна и даже преступна, потому что опять–таки общественный транспорт является источником распространения вируса.

Что хочет сделать государство? Создать в этой сфере определенную монополию, а это не только нелогично и неправильно, но еще и невозможно сделать. Даже при Советском союзе, как мы помним, существовала единая тарифная система, единая диспетчерская служба, все такси были одного цвета, останавливали только на официальных стоянках. Но тем не менее, даже несмотря на жесткие контрольные меры, в те годы существовали частные извозчики, которых в народе называли «халтурщиками». Заметьте, их не смогла искоренить даже жесткая советская система, в которой работали законы. А в эпоху Интернета, в эпоху мессенджер-приложений каким образом государство будет бороться с извозчиками или как-то контролировать процесс? Никак! Поэтому лучше всего будет, если государство вообще перестанет вмешиваться в эту отрасль. Да, конечно же, государство может ввести определенные правила, к примеру, машины должны соответствовать технической безопасности. Но создайте условия для извозчиков, пусть проходят через нормальное техобслуживание. Кроме того, правительство может помочь с бензином. В Азербайджане несмотря на то, что мы – нефтяная страна очень дорогой бензин. И если государство реально хочет внедрить какие-то свои правила и стандарты, то тем людям, которые получают лицензию на извоз, выдаются госдотации на бензин. И тогда люди, занятые в сфере частного извоза, могут получить дополнительные преимущества, дополнительные заработки. Если государство хочет вмешаться в ситуацию, оно должно позитивно подойти к этому вопросу.

Кроме того, во многих странах есть такая практика, как наследственная покупка идентификационного номера частного извозчика. Это очень дорогое удовольствие, к тому же, этот номер впоследствии можно продать. Во всяком случае, в тех странах, где это практикуется, в той же Турции, этим вопросом занимаются опять-таки муниципалитеты, так как самой доходной частью муниципалитетов является инфраструктура транспорта, в том числе и такси. А что у нас? Ежегодно частное лицо должно получает лицензию и в течение года должно платить определенную сумму в бюджет, чтобы работать. Да, государство может внести новые правила, чтобы служба такси стала более безопасной и более удобной. Именно позитивными решениями. Но правительство не должно создавать очередную монополию, и своих чиновников травить на народ, чтобы они своими заявлениями затрагивали честь и достоинство граждан. А заявление официального лица насчет того, что «такси – прерогатива богатых» — это абсурд, нонсенс и дискриминация. Я считаю, что БТА должно не только дать разумное объяснение, но также руководство этой структуры должно принести извинения людям за хамство и некомпетентность своего сотрудника.

Не от хорошей жизни

Наверняка, нет в Баку человека, который бы не возмущался некомпетентностью водителя такси. Вроде бы и навигатор есть, повествующий о каждом предстоящем метре дороги. Но тем не менее вопросы «а где это», «а как это» не заканчиваются. Да, это раздражает, да, есть такие случаи, причем, с каждым разом их становится все больше. Но ведь мало кто из нас задумывается – почему?

В августе глава Минтруда Сахиль Бабаев заявил, что по итогам шести месяцев 2020 года в Азербайджане уровень безработицы составил 6,5%. В прошлом году уровень безработицы равнялся 5%. Но все эти цифры сильно занижены, и этот факт подтверждают ведущие экономисты Азербайджана. Кроме того, подсчет ведется среди зарегистрированных на бирже труда. Пандемия коронавируса не только увеличила армию безработных в стране, она еще и выявила путаницу с официальным количеством безработных в стране, когда государство объявило о старте выплат компенсаций в 190 манатов.

Если пересчитывать сегодня – с учетом масштабно закрывшихся в период карантина предприятий малого бизнеса, то уровень безработицы сегодня будет равняться куда более высоким цифрам. А потому на сегодняшний день единственно возможностью заработать на кусок хлеба является частный извоз. Зачастую в роли извозчика выступают жители районов, не знающие толком не только город в целом, но и элементарные правила движения. По их же собственным признаниям они с радостью работали бы где-нибудь в своем ареале обитания, но всем известно, что в районах безработица и потому все стремятся в Баку в надежде хоть как-то прокормиться. Вариантов немного: либо на строку, либо таксовать. И то, что извозчиками работают непрофессиональные водители, подвергающие риску жизни пассажиров – тоже вина государства, не желающего поднимать инфраструктуру районов, обеспечивать жителей рабочими местами и достойной зарплатой. У людей нет заинтересованности проживания на своих землях, нет возможности заработка.

Конечно же, легче всего запретить, повысить цену, оскорбить людей, но только не решить проблему глобально. Уберут услуги манатных такси – чем займутся все эти люди, которые одним махом потеряют работу? Разве государство предложило им что-то взамен? Нет. Зато чиновник по-хамски вещает о том, кто должен пользоваться услугами частных извозчиков, а кто – нет.

На самом деле, сыр-бор поднялся не только из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте. 12 августа в Баку привезли новые «лондонские такси». В ходе осмотра министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде проинформировал президента о характеристиках новых такси. Так, в этих машинах созданы полностью безопасные и комфортные условия как для водителей, так и для пассажиров. Новые такси модели LEVC ТХ обладают рядом преимуществ, в частности, эти модели работают не на топливе, а на электричестве. Причем заряжать эти транспортные средства можно как в домашних условиях, так и на специально оборудованных станциях. Автомобили конфигурации Smart могут проехать на одной зарядке до 130 километров, они прекрасно оснащены, в них есть пандус для инвалидов и так далее. Оплату в этих такси можно будет производить и через POS-терминалы.

Президент также был проинформирован, что в настоящее время жителей столицы обслуживают 1200 такси ООО «Бакинская служба такси» (БСТ). Глава государства одобрил новые такси и даже посидел за рулем модели LEVC ТХ.

Вполне возможно, что именно БСТ будет тем самым естественным государственным монополистом, из-за которого в стране будет упразднена любая другая форма частного извоза. Но не факт, что за рулем будут сидеть профессионалы. Нам таковых уже обещали в БТА, когда внедряли новые автобусы. И где они? Изменилась форма автобуса, форма водителя, но не более. По-прежнему гонки на дорогах, и прочие неприятности.

И не говорите, что чиновники не оставили нам выбора: либо автобус БТА с абсурдным маршрутом (и возможностью подцепить ковид), либо 3-манатное такси. А так как в день мы пользуемся общественным транспортом минимум 2 раза, то поездка на узаконенном новшестве обойдется гражданам в 6 манатов вместо привычных 2-х. Зато безопасно. Ничего не поделаешь, остается только молиться об открытии метро. Но и этот вопрос пока что остается под вопросом.

Яна Мадатова

Minval.az