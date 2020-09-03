Информация о повышении цен на автобусы не соответствуют действительности и необоснованна.

Об этом сообщил официальный представитель Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, передает Modern.az.

Представитель БТА отметил, что коллегиальным органом исполнительной власти, регулирующим цены (тарифы) и плату за услуги, применяемые в стране, является Тарифный совет:

«Как орган, осуществляющий государственный контроль в сфере регулярных пассажирских перевозок в Баку, Бакинское транспортное агентство не обращалось в Тарифный совет по этому поводу, и этот вопрос на данный момент не стоит на повестке дня. Сегодня главный вопрос повестки дня — повышение качества обслуживания населения общественным транспортом, организация комфортного и безопасного пассажирского транспорта».

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