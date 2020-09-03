В Азербайджане ожидается повышение цен за проезд в общественном транспорте.

По словам экономиста Губада Ибадоглу, заявления представителя Бакинского транспортного агентства (BNA) о том, что «неправильно превращать такси в повседневное транспортное средство, для этого существует регулярный пассажирский транспорт», свидетельствует о намерении повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

«Скорее всего, сначала поднимут тарифы на услуги такси, а потом на общественный транспорт, в том числе на метро. Стоимость проезда в общественном транспорте станет 50 копеек.

Поэтому знайте, что представитель BNA никогда не говорит впустую, он сказал это в нужное время и в нужном месте», — написал Губад Ибадоглу.

Minval.az