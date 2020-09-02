Для того чтобы понять, что ребёнок стал жертвой травли, родителям стоит особо обратить внимание на его поведение, рассказала психолог Ирэна Похомова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По её словам, ярким признаком является отказ идти в школу, если на это нет объективных причин, а также снижение успехов в учёбе. Кроме того, на то, что ребёнок подвергся травле, могут указывать резкие перепады настроения — от радостного состояния до истерик и возбуждения.

Травля, или буллинг, также может быть с применением физического насилия, а значит, на теле у ребёнка могут появляться травмы.

Чтобы помочь школьнику, психолог рекомендует с ним поговорить. Если он не идёт на контакт, можно, например, посмотреть вместе фильм про травлю. Важно снять с ребёнка чувство вины, которое неизбежно возникает у жертвы, и вывести на честную беседу.

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