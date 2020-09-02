Американец Дэвид Блейн поднялся на высоту около семи с половиной километров на воздушных шарах, после чего спустился на землю на парашюте. Изначально трюк, который был показан в прямом эфире, должен был быть исполнен над рекой Гудзон, однако из-за погодных условий и логистических вопросов было принято решение провести его в Аризоне.

На высоте около 5,8 километра над землёй Блейн задержался на 40 минут. На выполнение трюка у иллюзиониста ушло около часа и 50 шаров с гелием, отмечает «Лайф» со ссылкой на Entertainment.

Minval.az