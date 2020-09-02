Президент Азербайджана Ильхам Алиев высоко оценивает динамику развития отношений с Японией.

«Отношения между Японией и Азербайджаном развиваются очень успешно. У нашего сотрудничества очень широкая повестка дня. Во-первых, у нас очень активен политический диалог. Кроме того, мы видим очень хорошие результаты в экономической сфере», — сказал Алиев в среду, принимая верительного грамоты нового посла Токио в Баку Джуничи Вада.

Алиев также выразил удовлетворение тем фактом, что японские компании заинтересованы в открытии бизнеса в Азербайджане. «Они хорошие инвесторы. Они вложили большие средства в нефтегазовый сектор Азербайджана. Надеюсь, что будет интерес и к другим отраслям нашей экономики. Азербайджан продолжает оставаться привлекательным для иностранных компаний, особенно с учетом улучшающейся деловой среды», — добавил глава государства (цитата по «Интерфаксу»).

Президент выразил благодарность японской стороне за финансовую поддержку различных проектов в Азербайджане. «При финансовой поддержке японских банков и финансовых институтов мы реализовали два важных проекта для нашей энергетической инфраструктуры – построены две электростанции «Шимал-1» и «Шимал-2», общая мощность которых составляет около 800 мегаватт. Конечно, это большой вклад в нашу энергетическую безопасность. Мы также хотим поблагодарить вас за оддержку различных социальных проектов. Эти проекты связаны с образованием, инфраструктурой, водоснабжением в различных селах. Надеюсь, что в ближайшие годы мы укрепим это тесное сотрудничество», — сказал Алиев.

Minval.az