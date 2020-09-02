Сегодня в Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста бывшего замминистра культуры Рафига Байрамова и бывшего начальника находящейся в подчинении министерства Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Закира Султанова.

На процессе под председательством судьи Медины Багировой представление следственного органа было удовлетворено, сообщает АПА.

Суд продлил срок ареста Р.Байрамова и З.Султанова на 3 месяца.

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