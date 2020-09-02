ООО «Азермарка», действующее в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, выпустило в обращение почтовую марку, посвященную 75-летию победы во Второй мировой войне, сообщает Министерство.

Целью изготовления марки является пропагандирование вклада Азербайджана в победу над фашизмом в 1941-1945 годах среди местных и зарубежных филателистов.

На марке изображен рычаг зажимной машины, используемой в нефтедобыче, шлем солдата вермахта, разрушенный балансиром, а на заднем плане — нефтяные башни тех лет.

Посредством этой марки важность азербайджанской нефти, титанический труд, затраченный азербайджанскими нефтяниками в тылу в уничтожении фашизма, ставшего катастрофой человечества в середине XX века, еще раз подчеркивается и распространяется среди коллекционеров по всему миру.

Кроме того, изготовлено 200 конвертов первого дня.

Minval.az