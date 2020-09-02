«Территориальная целостность Азербайджана признана ООН и другими международными организациями, и никакие предвзятые, необоснованные мнения не могут омрачить этот факт». Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана, генерал-полковник Магеррам Алиев в интервью газете «Сяс» (Голос).

Накануне лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский в своем интервью журналисту Роману Голованову исказил ряд фактов и высказал явную предвзятость в отношении Азербайджана, особенно истории Нахчывана.

­­– Хочу также отметить, что Владимир Жириновский общепризнан как несерьезная фигура в различных политических кругах, в том числе в России, и в то же время его позиционирование как «востоковеда» не увеличивает его политический вес, а, скорее, дискредитирует его. Однако мы также убеждены, что подобные заявления не являются официальной позицией России и никогда не могут нанести вред азербайджано-российским отношениям.

Обращая внимание на взгляды этого человека, я сожалею о том, что он проявил предвзятое, непрофессиональное отношение к Нахчывану, который является неотъемлемой и исторической частью Азербайджана. Считаю, что такие действия и предвзятое мнение лидера ЛДПР — всего лишь провальная пиар-кампания перед кругами, не любящими Азербайджан и враждебными нашему государству.

— Жириновский говорил в интервью так, будто доказывал сказанное научным обоснованием и так далее. Вам не кажется, что в его мыслях скрыты моменты упорядоченного характера?

— В целом его представление о Нахчыване «как о территории Армении» — это миф, не имеющий научно-исторической основы. Я уверен, что Жириновский, которому известны научные упоминания о Нахчыване, предоставленные историками, а также многие влиятельные исторические источники, хорошо осведомлены об этих фактах, но играет политическую роль в истинном смысле слова с такими нестабильными взглядами перед лицом армянских порядков. Это не первая его подобная роль, и мы уже были свидетелями подобных случаев. Если он действительно представился «востоковедом», то все равно совершил серьезную ошибку в этом вопросе, особенно пытаясь очернить имя востоковедения. Ведь, как известно, армяне — пришельцы с Кавказа и Анатолии, о чем свидетельствуют исторические факты. Известно, что в VI-VII веках на Кавказе, а также в Восточной и Нахичеванской Анатолии не было следов армянского происхождения. Я не историк, но, тем не менее, достаточно хорошо знаю историю не только Нахчывана, но и Азербайджана. Например, то, что Иреванское ханство и его окрестности, а также Зангезурский район являются землями древнего Азербайджана, доказал себя во всех исторических аспектах. Поэтому некоторым коварным политикам не следует думать, что они могут фальсифицировать историю Азербайджана и запутать международное сообщество аналогичными взглядами. Это не вариант.

— По мере роста места и роли Азербайджана на международной политической арене мы наблюдаем успехи в поддержке нашей территориальной целостности. А вообще, может ли быть какая-то связь между нашими дипломатическими победами и военными успехами?

— Я считаю, что все наши успехи взаимосвязаны, и, конечно же, каждая победа — это следующий шаг к победе. Наши дипломатические и военные успехи, объединенные под одним названием — сильная государственность, еще выше поднимают имя нашего Азербайджана. Конечно, безоговорочное признание нашей территориальной целостности международным правом является частью этого успеха. Однако мы не должны забывать, что военная мощь и стратегия Азербайджанского государства позволяет нам в короткие сроки освободить наши оккупированные земли и даже провести антитеррористические операции на наших исторических землях. Об этом подчеркнул в своих выступлениях наш Верховный Главнокомандующий Президент Ильхам Алиев. Именно эта необратимая политическая линия, эта решающая позиция может быть воплощена как путь к следующим победам. Народ Азербайджана это знает, понимает и, конечно, поддерживает.

— Недавний незаконный визит Николя Пашиняна в Нагорный Карабах и награждение военнослужащих, совершивших провокации в приграничных районах с Товузским районом, говорит о том, что Армения не отступит от агрессивной позиции?

— Вы знаете, я как военный стараюсь пропагандировать свою позицию и в таких вопросах. Но вместе с тем хочу отметить, что успешная политика и дипломатические достижения полностью гарантируют сохранение и укрепление территориальной целостности нашей страны. Любое посещение врага наших территорий находится под полным контролем. Как я упоминал ранее, до тех пор, пока оккупанты будут продолжать такие шаги, они будут находиться под сильными ударами азербайджанских вооруженных сил до тех пор, пока наши территории не будут полностью освобождены.

В конце хочу напомнить, что предвзятые политики и их проармянские сторонники, совершающие аналогичные манипуляции вокруг Нахчывана и Карабаха, прекрасно понимают, что их коварные игры против общества не имеют под собой никаких оснований, наоборот, они вредят себе.

Minval.az