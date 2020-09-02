В отдел полиции Гарадагского района поступила информация о том, что инфицированный коронавирусом гражданин покинул место жительства.

Жительница района Э.Набиева с позитивным результатом теста на коронавирус проходила лечение в домашних условиях, однако нарушила требования и покинула дом, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники полиции района выявили, что женщина работает продавщицей в маркете «Гарадаг». Набиева была тут же доставлена домой, деятельность указанного маркета прекращена. 35 сотрудников магазина направлены в лечебные учреждения для тестирования.

В отношении Э.Набиевой возбуждено уголовное дело по статье 139.1-1, она взята под контроль полиции.

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