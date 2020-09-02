Министр образования Эмин Амруллаев утвердил план обучения (занятий) на 2020-2021 учебный год подготовительных групп государственных общеобразовательных школ и указания по этому плану, сообщает Министерство образования Азербайджана.

В соответствии с указаниями в дошкольные группы принимаются дети, которым в этом году исполнилось 5 лет.

Количество детей в дошкольных группах установлено в нижеследующем порядке:

— для сельских и поселковых общеобразовательных школ — минимум 10 человек,

— для городских общеобразовательных школ – минимум 15 человек.

Количество детей в дошкольной группе государственных общеобразовательных школ не должно превышать 30.

Занятия в дошкольных группах начинаются 1 октября и завершаются 31 мая.

Занятия в дошкольных группах проходят 4 раза в неделю. В течение дня изучаются три предмета. Продолжительность каждого урока составляет 30 минут, перемена – 10 минут. Также проводятся физкультурные минутки.

В приказе отмечается, что для обучающихся в подготовительных группах домашнее задание не предусмотрено. Посещаемость и темы урока отмечаются в журнале, успехи детей во время учебы оцениваются в устной форме, о чем сообщается родителям. Преподают в дошкольных группах только учителя начальных классов.

Учебный год в дошкольных группах делится на 2 полугодия:

— I полугодие: 1 oктября-26 января;

— II полугодие: 1 февраля-31 мая.

В течение учебного года предусмотрены каникулы:

— 5 дней осенних каникул (16-20 ноября);

— 5 дней зимних каникул (27-31 января);

— 5 дней дополнительных каникул (1-5 мая).

Контроль над исполнением приказа поручен заместителю министра Махаббат Велиевой.

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