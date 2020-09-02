Государственный историко-культурный и природный заповедник «Гора Бешбармаг» включен в список недвижимых памятников истории и культуры республиканского значения, сообщает Trend.

В связи с этим Кабмин внес изменение в постановление «Об утверждении распределения по степени важности недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджана».

Согласно изменению, в раздел «Археологические памятники» «Списка недвижимых объектов истории и культуры республиканского значения», утвержденного решением Кабмина, включен Государственный историко-культурный и природный заповедник «Гора Бешбармаг».

Minval.az