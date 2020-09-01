В американском национальном парке Глейшер, штат Монтана, группа туристов встретила медведя и сбежала от него. Видео инцидента опубликовало издание NBC Montana в Facebook.

Группа туристов вблизи озера Хидден заметила медведя гризли на тропе. Затем они увидели другую группу туристов на той же тропе и начали снимать происходящее на видео.

«Мы сверху начали кричать, что там медведь идет по той же тропе», — рассказал автор видео. В этот момент медведь побежал. На фоне записи слышны крики обеих групп и смех.

К счастью, медведь решил не преследовать туристов.

Minval.az