Уже год абоненты “Nar” пользуются приложением “Nar+”, позволяющим легко управлять аккаунтом. Это приложение, которое включает в себя множество функций абонентских услуг, является неотъемлемой частью прозрачного пользовательского опыта. Таким образом, количество скачиваний приложения за последние 6 месяцев увеличилось на 150% и превысило 300000.

Через приложение “Nar+” абоненты могут за несколько секунд заказать новый интернет-пакет, получить информацию о тарифах, присоединиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, проверить и обновить свои бонусы. Согласно статистике, наиболее часто запрашиваемые абонентами функции приложения “Nar+”, помимо проверки баланса и бонусов, являются также заказ интернет-пакетов, активация или изменение новых тарифов.

Больше всего пользователей приложения (61%) — жители Баку, на втором месте — абоненты, проживающие в Сумгаите, за ними следуют жители Гянджи и Губы, Гусарского, Хачмазского районов. Отметим, что через приложение пользователи могут получить детальную накладную о потреблении, управлять услугами роуминга, а также получить ответы на свои вопросы посредством онлайн-чат.

Приложение “Nar+” можно скачать на AppStore и PlayStore. Более подробную информацию о приложении можно найти на https://www.nar.az/plus/.

Компания “Azerfon” (торговая марка “Nar”) начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. “Nar” — первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети “Nar” охватывает 97,7% территории страны (за исключением оккупированных территорий) и более 8700 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.

Minval.az