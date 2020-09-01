В Низаминском районном суде продолжается судебное заседание по уголовному делу активиста партии «Мусават» Тофика Ягублу.

Об этом сообщила его дочь Нигяр Хази.

Так, на процессе под председательством судьи Наримана Мехтиева выступил государственный обвинитель. В выступлении прокурор попросил для Тофика Ягублу 4 года 6 месяцев лишения свободы (строгий режим), сообщает «Репорт».

Отметим, что, согласно обвинению, в автомобильной аварии Т.Ягублу оскорбил водителя другой машины и находившуюся рядом с ним жену, нанес им телесные повреждения. Он не принимает обвинения.

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