Должностное лицо ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» обвиняется в присвоении 73 тысяч манатов. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Как сообщается, в результате проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре расследований на основании поступившей информации, были установлены основательные подозрения в том, что бывший начальник Управления по эксплуатации систем водоснабжения зимних пастбищ Гобустана ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Панахов Ровшан Панах оглу создавал условия для неявки на работу водителя и слесаря с расчетом стажа работы, ежемесячно обналичивал взамен денежные средства с их зарплатных карт, тем самым с 2017 по 2020 год получил в качестве взятки 10 тысяч 239 манатов.

Кроме того, возникли основания для подозрения в том, что в период работы на этой должности Ровшан Панахов лично и при посредничестве других лиц в 2017-2019 годах ежемесячно обналичивал денежные средства с зарплатных карт, выданных на имя других лиц, оформленных в качестве работников управления, а также в 2009-2019 годах, будучи руководителем управления, продал автозаправочной станции часть горючего, предоставленного для служебного использования транспортных средств, состоявших на балансе управления, и таким образом присвоил государственное имущество на сумму 72980 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 311.3.2 (неоднократное получение взятки) и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

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