2 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 70-80%, днем 45-55%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 24-25 градусов тепла.

2 сентября в районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами ливни, град. Будет дуть умеренный восточный ветер, местами усиливаясь. Температура воздуха составит ночью 17-22, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az