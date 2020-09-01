Бывший заведующий отделом Администрации президента Али Гасанов прокомментировал информацию, распространившуюся о нем в соцсетях.

В своем статусе в Facebook он отметил, что во многих соцсетях распространилась информация, якобы он привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о незаконных действиях в Фонде государственной поддержки развития СМИ и раздаче квартир журналистам:

«Заявляют, якобы связались с турецкой больницей, где я прохожу лечение, и поинтересовались, позволяет ли состояние моего здоровья перелеты на самолете. Якобы до моего сведения доведено, что если в ближайшее время я не вернусь, то буду объявлен в международный розыск и доставлен в Азербайджан в наручниках.

В Генпрокуратуре в ответ на запрос журналиста ответили, что по фактам незаконных действий должностных лиц Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации (ФГПРСМИ) в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением особо крупного ущерба), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями), 308-1.2 (неиспользование по назначению средств государственного бюджета в крупном размере) и 308-2.4 (расходование государственных средств без проведения процедур закупки или незаконное проведение государственных закупок).

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по выявлению виновных и привлечению их к ответственности путем полного и тщательного расследования незаконных дел по данному уголовному делу.

Хочу сообщить, что нет никаких оснований для информации о том, что прокуратура интересуется мной в качестве обвиняемого и проводит какие-либо розыскные мероприятия в связи с текущим уголовным делом. В настоящее время я лечусь в Турции и, вероятно, вернусь в Азербайджан через 10-15 дней, если все пойдет хорошо».

Minval.az