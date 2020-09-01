Задержаны лица, пытавшиеся провести наркотики через государственную границу Азербайджанской Республики.

Согласно сообщению пресс-центра Государственной пограничной службы (ГПС), на территории пограничной заставы погранотряда «Горадиз» в селе Бала Бахманлы Физулинского района задержаны жители города Сумгайыт Бабаев Джабир Джалал оглу (1985 г.р.) и Ширализаде Агиф Агасеид оглу (1992 г.р.), нарушившие государственную границу Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

При задержании у них было обнаружено и изъято 12 кг наркотиков, похожих на героин и 9 кг 700 гр наркотиков, похожих на опиум. Было установлено, что нарушителям границы наркотики передали граждане Ирана Самир и Казым.

В результате оперативных мероприятий были задержаны также жители Сумгайыта Агасеидли Рагиф Валакят оглу (1994 г.р.) и Мусаев Тамерлан Тельман оглу (1997 г.р.), приехавшие на территорию на автомобиле марки «Daewoo» встретить нарушителей границы. При обыске в салоне автомобиля было обнаружено 0,032 гр психотропного вещества, похожего на метамфетамин.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.



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