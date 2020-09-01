Председатель Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Тиджани Мухаммад-Банде поблагодарил Азербайджан за инициативу проведения специальной сессии по сотрудничеству стран в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает АПА.

Тиджани Мухаммад-Банде отметил, что предложение провести в Генассамблее специальную сессию по вопросу пандемии — это надежная основа для мобилизации международных усилий по борьбе с этой угрозой: «Мы признательны Азербайджану за то, что он в качестве председателя Движения неприсоединения выступил с инициативой провести эту важную специальную сессию».

Глава ГА ООН также отметил, что специальная сессия обеспечит большую вовлеченность мировых лидеров в нацеленные на результат действия по реагированию на пандемию: «Это еще больше укрепит роль Генассамблеи как глобальной платформы по реагированию на распространение коронавирусной инфекции, а также на ее влияние на жизни людей».

Minval.az