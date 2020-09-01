В приграничном селе Куллар скопилось более 1000 граждан Азербайджана, которые ожидают отправки на родину, в лагере МЧС «полные палатки женщин и детей», сообщил представитель Национально-культурной автономии азербайджанцев.

Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину, на границе Дербентского и Магарамкентского районов Дагестана МЧС открыло пункт временного размещения, сообщал «Кавказский узел».

Обитателей лагеря отправляют домой группами каждую неделю по вторникам. 25 августа в Азербайджан были вывезены 400 человек, после чего в лагере осталось около 800 человек.

Во вторник, 1 сентября назначен очередной вывоз группы на территорию Азербайджана, сообщил «Кавказскому узлу» заместитель руководителя Национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев. Активист отметил, что список на отправление уже сформирован, в него вошли 460 человек. «Указали 460 человек, не знаем, сколько впустят», — отметил Аллахвердиев.

По его словам, на приграничную территорию близ Куллара продолжают прибывать люди в надежде перейти границу. Ежедневно прибывает от 30 до 60 человек, однако в начале каждой недели количество сильно увеличивается. Увеличение притока людей Аллахвердиев связал с формированием списков отправления и последующим отправлением.

Люди размещаются как в лагере МЧС, так и рядом с лагерем. «Более 1000 человек. Полные палатки женщин и детей», — рассказал Афиг Аллахвердиев.

Для того, чтобы попасть в официальный лагерь, человек должен сдать анализ на коронавирус и получить отрицательный результат, сообщил ранее «Кавказскому узлу» сотрудник пресс-службы МЧС Дагестана. Решение об увеличении или уменьшении количества палаток в пункте принимается оперативным штабом в республике, отметил представитель ведомства.

Minval.az