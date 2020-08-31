Доходы Azerkosmos от коммерческой эксплуатации спутников в январе-июле 2020 года составили $28,1 млн, что на 10,2% больше показателя января-июля 2019 года, сообщает Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

«В январе-июле услуги Azerkosmos экспортировались в 27 стран. При этом основной объем услуг общества в отчетном периоде пришелся на США ($9,1 млн), Великобританию ($6,7 млн), Францию ОАЭ ($5,9 млн), Малайзию ($3,9 млн.) и ОАЭ ($818 тыс.)», — отмечается в данных Центра.

Доходы от экспорта услуг составили в отчетный период 90% общих доходов Azerkosmos.

Minval.az