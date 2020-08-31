«В связи с пандемией к азербайджанским врачам проявляется особое внимание. В принципе, люди, работающие в системе здравоохранения, всегда окружены заботой государства. Построенные больницы – это рабочие места врачей, и модернизация рабочих мест врачей, а также улучшение их финансового положения всегда находились в центре внимания. Во время пандемии это внимание стало более широкомасштабным».

Об этом сегодня сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе участия в видеоформате в открытии очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных коронавирусом.

Он отметил, что проделанная работа дает эффект: «Неслучайно ситуация в борьбе с COVID в последние недели стала более позитивной. Мы видим положительную динамику, и надеюсь, что эта динамика сохранится и дальше. С первых дней мы находились в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Эти контакты продолжаются и сегодня. Как вам известно, Всемирная организация здравоохранения очень высоко оценила работу, проводимую в Азербайджане в этой сфере, и назвала Азербайджан образцовой страной. Это действительно так. То есть, проделанная работа, выделенные в эту сферу государственные средства, мобилизационные работы, строительство больниц, лабораторий, реализация социальных программ – все это, уверен, сыграло ключевую роль в нашей борьбе. Поэтому эти контакты продолжаются и сегодня, и уверен, что совместными усилиями мы обеспечим сохранение этого вопроса – COVID под контролем» (цитата по АПА).

Minval.az