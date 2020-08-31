Азиатский банк развития (АБР) готов выделить в 2021-2023гг Азербайджану кредитных ресурсов на общую сумму $780 млн.

«Совет директоров банка утвердил бизнес-план для Азербайджана на трехлетний период, в рамках которого готов предоставить средства на сумму $780 млн», — говорится в сообщении банка.

Согласно бизнес-плану, АБР готов в этот период выделить Азербайджану 5 кредитов для проектов в сфере образования, ирригации, поддержки бизнеса, поддержки экономических реформ и на развитие железных дорог

При этом, в 2021 году банк зарезервировал для страны кредит на $85 млн, в 2022 году — кредиты на $370 млн, в 2023г — $325 млн.

В 2021-2023гг АБР также окажет Азербайджану техническую помощь на сумму $4,5 млн.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил республике кредитов на сумму более $5 млрд.

Minval.az