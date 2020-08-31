Считаю, что граждане Азербайджана хорошо видят, что закон един для всех.

Об этом в частности, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая участие в видеоформате в открытии очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных с коронавирусом.

«К сожалению, сегодня все еще есть люди, не осознающие эту ситуацию, утратившие ответственность, есть случаи грубого нарушения правил. При выявлении таких фактов, естественно, обязательно должны приниматься и меры наказания, и они применяются. Меры наказания применяются в отношении людей всех категорий. Никаких различий не должно допускаться и не допускается. Перед законом все равны, независимо от общественного положения, общественного статуса. Равенство, справедливость и верховенство закона в Азербайджане являются одними из основных принципов, и я призываю всех граждан к ответственности. Во-первых, они должны быть более ответственными, чтобы уберечь себя, своих близких. С другой стороны, те, кто нарушают правила, организуют крупные массовые мероприятия и таким образом демонстративно не считаются с законами страны и действующими правилами, непременно понесут и несут наказание. Общественность информируется по данному вопросу. Считаю, что граждане Азербайджана хорошо видят, что закон един для всех. Никто не может быть выше закона, ни у кого не может быть никаких привилегий, ни для кого не делается и не будет делаться никаких уступок», — сказал глава государства, слова которого приводит «Тренд».

«Еще раз хочу сказать, что вся проделанная работа преследует одну цель: выйти из этой ситуации с малыми потерями. Считаю, что мы добиваемся этого. Все познается в сравнении. Глядя на мировую статистику, связанную с COVID, мы видим, что достигнутые в нашей стране результаты на самом деле очень действенные и ценные. Считаю, что именно в результате этих мер мы уберегли жизни тысяч людей. Мы не допустили широкого распространения болезни, не допустили, чтобы она вышла из-под контроля, и будем делать это и впредь. Будем делать столько, сколько нужно. Уверен, что совместные усилия, а также дальнейшие решительные и продуманные, справедливые действия государства, ответственность граждан позволят нам выйти из этой тяжелой ситуации с малыми потерями и как можно скорее вернуться к обычной жизни», — добавил президент Ильхам Алиев.

Minval.az