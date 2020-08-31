Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.
Распоряжением президента членами Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией назначены:
Самир Нуриев – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики
Фуад Алескеров – помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий Отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики
Гюндюз Керимов – заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана, помощник первого вице-президента Азербайджана
Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Али Нагиев — начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.