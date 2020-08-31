Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении членов Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией.

Распоряжением президента членами Комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с коррупцией назначены:

Самир Нуриев – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики

Фуад Алескеров – помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий Отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

Гюндюз Керимов – заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана, помощник первого вице-президента Азербайджана

Вилаят Эйвазов – министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Али Нагиев — начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

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