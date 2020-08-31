Испытания на животных двух вакцин на растительной основе от COVID-19, разработанных под руководством члена Научного комитета по вакцинам Института биотехнологий Турции, профессора Университета Акдениз, члена-корреспондента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Тарлана Мамедова, прошли успешно и теперь эти вакцины можно испытать на людях.

Как сообщает сайт НАНА, примерно 4 месяца назад Т.Мамедов с группой из 20 человек приступил к разработке вакцины от COVID-19.

Ученый заявил о том, что работы по созданию вакцины нового поколения проводились на растении «Nicotiana Benthamiana», относящемся к семейству табачных культур, которое они специально производили в лаборатории. Он отметил, что одна доза разработанной ими вакцины вырабатывает особый иммунитет против COVID-19.

Minval.az