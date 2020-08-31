В ближайшее время предусматривается достижение договоренности с одним из крупных турецких городов по продаже электробусов, собираемых на Гянджинском автомобильном заводе (GAZ).

Об этом сказал председатель Наблюдательного совета GAZ Ханлар Фатиев.

По его словам, предварительные переговоры между руководством города и представителями Гянджинского автомобильного завода завершены.

«Во всем мире практикуется эксплуатация электробусов, которые очень экологичны и выгодны с точки зрения экономии топлива. Собираемые в Гяндже электробусы вмещают 83 пассажира, имеют 26 сидений, оснащены кондиционером, информационным монитором, системой видеоконтроля, развивают скорость до 60 км/ч. Аккумуляторы заряжаются в течение шести минут. С 2019 года в Гяндже начата сборка электробусов марки «Е-321» современного дизайна», — сказал Фатиев.

Он добавил, что как в Баку и на Абшероне, так и в Гяндже, Сумгайыте и других городах и районах имеются все необходимые условия для работы электробусов.

Minval.az