Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градуса тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 23-24, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) — 24-25 градусов тепла.

1 сентября в районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами ливни, град. Будет дуть умеренный восточный ветер, местами усиливаясь. Температура воздуха составит ночью 18-23, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az