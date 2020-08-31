Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассчитывает, что страна будет в числе первых, которая приобретет вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19.

«В настоящее время мы ведем активную работу с несколькими компаниями по завозу в Азербайджан противоковидной вакцины. Я надеюсь, что мы будем в числе первых стран, которая приобретет эту вакцину. Но здесь основным условием является прохождение всех этапов испытания вакцины», — заявил Ильхам Алиев в понедельник.

«Врачи прекрасно знают, что любая вакцина должна пройти несколько этапов испытаний и только потом может быть выведена на рынок. Поэтому эта вакцина будет привезена в страну после прохождения всех испытаний, исследований, тестов, проведенных компаниями и получения международных сертификатов. После этого, я надеюсь, можно будет сказать, что эта ужасная ситуация завершилась», — сказал глава государства.

Ильхам Алиев также отметил, что в настоящее время в Азербайджане каждый день заражается коронавирусной инфекцией от 100 до 200 человек.

«По сравнению с предыдущими месяцами это конечно хороший результат. Но для постоянного контроля ситуации ведется, и будет вестись ежедневный мониторинг. В то же время смягчающие шаги должны быть такими, чтобы резко не возросло число больных. Это основной вопрос и, конечно же здесь мы будем предпринимать очень осторожные шаги», — заключил президент.

Глава государства подчеркнул, что в ряде стран Европы наблюдается рост числа заболевших и это вынуждает власти Азербайджана задуматься. «Мы чувствуем, что в последнее время наши граждане ответственно подходят к защите от коронавируса. Режим карантина также дает эффект и поэтому во многих сферах сняты ограничения. Но в ряде крупных городов режим ограничения сохраняются и дальнейшее смягчение зависит от нас», — добавил Ильхам Алиев.

Minval.az