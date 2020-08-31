В Азербайджане продолжаются мероприятия по борьбе с коронавирусной пандемией. В результате эффективности принимаемых противоэпидемических мер количество пациентов в пандемических больницах значительно сократилось.

Как сообщили в TƏBİB, по этой причине TƏBİB принял решение о том, что некоторые пандемические больницы вновь будут функционировать как непандемические. Так, резервные больницы особого режима — Саатлинская, Сальянская, Нефтчалинская, Гусарская и Хызинская районые центральные больницы, а также Объединенная городская больница № 17 и Сумгайытская городская детская инфекционная больница вновь будут функционировать в прежнем порядке, как непандемические.

Minval.az