В соответствии с динамикой инфицирования коронавирусом и санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране с 31 августа 2020 года города Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Евлах и Бардинский, Геранбойский, Гейгельский, Хачмазский, Сальянский районы исключаются из зоны действия ужесточенного карантинного режима.

В городах Баку, Сумгайыт и в Абшеронском районе, где уровень инфицирования высок, некоторые дополнительные ограничения сохраняются.

Данное постановление обнародовал Оперштаб при Кабмине Азербайджана 29 августа.

С 31 августа в Азербайджане допускаются индивидуальное обучение и репетиторские услуги в группах до 10 человек с соблюдением правил особого карантинного режима.

Кроме того, в Азербайджане будет разрешена деятельность музеев и выставочных залов. Так, с 31 августа в стране снимаются ограничения на деятельность музеев и выставочных залов.

Minval.az