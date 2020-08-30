Благотворительная акция в поддержку малообеспеченных азербайджанских семей состоялась в Стамбуле в воскресенье, 30 августа. Материальная помощь была оказана в этот день 210 семьям, которые включают 844 человек.

Акция была организована при финансовой поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджанской Республики, а также при участии азербайджанских писателей и представителей СМИ, проживающих в Стамбуле, а также организациями Круги дружбы Азербайджана в Стамбуле.

В основном поддержку получили семьи, которые переселились в этот город в 1990-х годах. Однако в настоящее время из-за связанной с пандемией коронавируса приостановки деятельности в некоторых областях закрытие рабочих мест негативно отразилось на уровне жизни этих людей. Тем не менее, Госкомитет по работе с диаспорой держит ситуацию под контролем и азербайджанцы в Турции получают помощь, в которой нуждаются.

Благодаря совместной работе организаций соотечественников поддержка оказана более тысячи семей. в том числе 39 семей матерей-одиночек и 18 — где есть дети с ограниченными возможностями.

Minval.az