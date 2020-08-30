Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал видео, которое, по его словам, позволит «разнести» оппонентов в суде. Эту видеозапись он продемонстрировал в эфире телеканала НТВ.



Адвокат показал записи с камер видеонаблюдения на дорогах Москвы. Они отслеживали большую часть пути актера вечером, когда случилось ДТП. Исключение составляет момент перед поворотом на Садовое кольцо, который не попал на видео.

По словам Пашаева, несмотря на большое количество камер, нет ни одной записи, на которой видно, как Ефремов едет к месту ДТП. Адвокат говорит, что перед поворотом на Садовое кольцо его подзащитный, возможно, заметил кого-то на тротуаре, остановился, вышел из машины, уступил руль неизвестному знакомому, а сам пересел на пассажирское сиденье.

Также Пашаев назвал «фейком низкой пробы» ролик с места ДТП, представленной стороной потерпевшего. На видео, снятом сразу после аварии, видно, что Ефремов сидит на бордюре в темной обуви. При этом на записи, предоставленной ранее свидетелем аварии, кажется, что у человека, который выходит из машины актера, обувь белого цвета.

«Я их разнесу в суде просто!» — заявил Пашаев (цитата по РБК).

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