Несколько разобранных ручных гранат были обнаружены в воскресенье, 30 августа на территории поселка Ени Гала Хазарского района Баку. Об этом говорится в сообщении Агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA).

Информация об опасной находке — трех гранатах — поступила в Агентство в 08:29 из информационного центра службы ″102″ министерства внутренних дел АР.

На место были незамедлительно направлены экстренные мобильные группы оперативного реагирования и кинологи. Также к работе были привлечены сотрудники Управления полиции Хазарского района Главного управления полиции города Баку и экипажи Бакинской службы скорой медицинской помощи министерства здравоохранения.

Район был оцеплен. Саперы и полицейские обследовали частный земельный участок в поселке Ени Гала, где в итоге были найдены пять ручных гранат (без взрывателей), пять взрывателей УЗРГМ и 59 патронов различного калибра.

Неразорвавшиеся боеприпасы были вывезены на полигон Агентства для утилизации.

Кроме того, специалистами ANAMA обследована окружающая место опасной находки территория площадью 800 квадратных метров, еще 200 квадратных метров земли проверены металлоискателями, однако других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

Minval.az