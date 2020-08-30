Игрок сборной Азербайджана по футболу Руфат Дадашов забил 7 гол в составе клуба «Финикс Райзинг», выступающего в Национальной лиге (USL) США.

На сей раз 29-летний форвард отличился в выездном матче с клубом «Рено». Выйдя на поле на 64-ой минуте, наш соотечественник спустя 13 минут забил единственный гол своей команды в этой встрече. Матч, тем не менее, завершился победой хозяев поля – 2:1, пишет «Репорт».

Несмотря на поражение, «Финикс Райзинг» после 10 матчей с 20 очками лидирует в группе В. «Рено» же после 9 матчей возглавляет группу А с 21 очком.

Отметим, что Руфат Дадашов не был вызван в сборную Азербайджана на матчи Лиги Наций УЕФА против Люксембурга (5 сентября) и Кипра (8 сентября).

Minval.az